Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,2921'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2910 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2870 liradan, euro 34,7390 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,2850 liradan, euro 34,7370 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 32,2610 lira, euronun satış fiyatı ise 34,7860 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA FED ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Buna göre, geçen hafta açıklanan verilerin ABD'de iş gücü piyasasının yavaş yavaş da olsa soğumaya başladığına ilişkin sinyaller vermesi enflasyon endişelerini azaltırken, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın en yükseğine çıkardığı politika faizini bu sene indirmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine imza atacağı öngörülürken, söz konusu adımın eylül ayında yapılacağına yönelik beklentiler öne çıkıyor.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,19, S&P 500 endeksi yüzde 1,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yatay seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir öne çıkarken, bölgede açıklanan veriler risk iştahının artmasına yardımcı oldu.

Buna göre, Almanya ile Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşerek güçlü aktiviteye işaret ederken, yatırımcı güven endeksi de -3,6'yla beklentilerin üzerine çıktı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın 6 Haziran'daki toplantıda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya devam ediyor.

YURT İÇİNDE DURUM NE?

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya’da fabrika satışları ve dış ticaret dengesi, Avro bölgesinde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 100.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, mart ayı fabrika siparişleri

09.00 Almanya, mart ayı dış ticaret dengesi

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı perakende satışlar