Dolar/TL'de son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1560 liradan, euro 34,9880 liradan güne başladı.

Dolar, ABD'de çekirdek enflasyonun yıllık bazda üç yılın en düşük seviyesine indiğini gösteren ve dünyanın en büyük ekonomisinde faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren verinin ardından gerilmesini sürdürüyor. Lira, nisan ayını yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlarken mayıs ayında da değer kazanıyor.

Serbest piyasada 32,1540 liradan alınan dolar, 32,1560 liradan satılıyor. 34,9860 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,9880 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,2360 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,9560 lira olmuştu.

Bugün iç veri gündeminde Merkez Bankası haftalık verileri izlenecek. Bankacılar, verilerin rekor yabancı girişi ve tarihte eşi görülmemiş hızda rezerv artışını teyit edeceğini söyledi.

Öncü verilere göre TCMB, yerel seçimi takip eden 1,5 ayda 42 milyar dolarlık rezerv biriktirdi. Yabancı yatırımcının geçen hafta 1.5 milyar dolar civarında TL cinsi tahvil alımı yaptı.

Nisan ayında dolar karşısında sınırlı kazanç elde eden dolar/TL, mayıs ayında şu ana kadar yatay bir seyir izledi.