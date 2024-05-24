Dolar/TL'de son durum

Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasının ardından dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,1829'dan tamamlamadı. Dolar/TL bugün ise bankalararası piyasanın açılışında 32,2200 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2290 liradan, euro 34,8380 liradan güne başladı.

Dolar serbest piyasada 32,2270 liradan, euro ise 34,8360 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 32,2080 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9830 lira olmuştu.

TCMB'DEN 'YAVAŞLAMA' MESAJI

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakırken, bankadan yapılan duyuruda "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TCMB'nin faiz kararının ardından açıkladığı duyuruda ise makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının artırıldığı belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi

15.30 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, mayıs ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi