Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 1 altında 32,2564'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2390 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2690 liradan, euro 35,1250 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 32,2670 liradan, euro ise 35,1230 liradan alınıyor.

Dün, doların satış fiyatı 32,3120 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1350 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASADA GÖZLER ECB VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi ve çip üreticisi Nvidia'nın performansıyla pozitif bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün ECB faiz kararı ve Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yakından takip edilecek.

Analistler, ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin ise devam ettiğini dile getirdi.

YURT İÇİNDE DURUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından Ankara'da düzenlenen "Küresel Yatırım Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de kırılganlıkların azaldığını, kaygılanmaya gerek olmadığını belirterek, "Gelecek aydan itibaren çok keskin bir şekilde enflasyon düşmeye başlayacak. Patikamız bu. Dezenflasyon dönemine girdik. Geçiş dönemi bitti" ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir" dedi.

​​​​​​​Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, haziran ayı ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı dış ticaret dengesi

15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması