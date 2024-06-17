Dolar/TL'de son durum

Döviz kurları güne düşüş ile başladı. Serbest piyasada dolar 32.7759 liradan işlem görürken, euro ise 35.0543 lirayı gördü.

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 32,7440 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 1,4 artışla 32,7810'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,7440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 35,0450, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 41,4900'dan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 artışla günü 105,6 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 105,5 seviyesinde.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın bankanın yol haritasına yönelik belirsizliklerin devam etmesi varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, bu hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, ABD'de enflasyonun yavaşlamasına karşın bankanın faiz oranlarını düşürmek için gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin ekonomide yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin önem taşıdığını ifade etti.

Ülkede, bu hafta perakende satışlar, sanayi üretimi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin öne çıktığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Hafta sonu, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari yaptığı açıklamada, bankanın faizi indirmek için aceleci davranmayacağını belirterek, söz konusu indirim öncesinde gelen verilerin daha ikna edici sinyaller vermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.