Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 32,9217'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9360 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 35,3890 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,9450 liradan, euro 35,3890 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,9430 liradan alınan dolar, 32,9450 liradan satılıyor. 35,3870 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,3890 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,8950 lira, euronun satış fiyatı ise 35,3570 lira olmuştu.

Dolar endeksi, saat 09.40 sıralarında önceki kapanışın hemen altında 105,5 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASLAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD'de hafta içinde açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini ifade ederek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksi

16.00 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, haziran ayı New York Fed tüketici güven endeksi