Dolar/TL'de son durum
Güne yükselişle başlayan dolar 33,5350 liradan, euro ise 36,7627 liradan işlem görüyor.
Geçtiğimiz günlerde Türk lirası karşısında rekor kıran dolarda yüksek seyir devam ediyor.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,5350 seviyesinden işlem görüyor.
Dün satış ağırlıklı seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,42 değer kaybıyla 33,4618'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,10 artışla 33,5350'den işlem görüyor. Euro/TL de yükselişle 36,7627'den sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 42,5990'dan satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 103 seviyesinde bulunuyor.
ABD'de ekonomiye dair endişeler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.