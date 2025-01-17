Dolar/TL'de son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 35,5380 liradan, euro 36,5800 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 35,5360 liradan, euro ise 36,5780 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 35,4380 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5280 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyallerle yükselen pay piyasalarında görülen kar satışlarının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avro Bölgesinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde açıklanacak enflasyon verilerinde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

Asya tarafında ise bölgede açıklanan makroekonomilk verilerden alınan sinyaller ve Trump'ın atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 İngiltere, aralık ayı perakende satışlar

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

16.30 ABD, aralık ayı konut başlangıçları

16.30 ABD, aralık ayı inşaat izinleri

17.15 ABD, aralık ayı sanayi üretimi

17.15 ABD, aralık ayı kapasite kullanım oranı