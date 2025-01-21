Dolar/TL'de son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 35,5990 liradan, euro 36,9480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 35,5970 liradan, euro ise 36,9460 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 35,5690 lira, euronun satış fiyatı ise 36,9270 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA TRUMP ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Dün, ABD Kongresi'nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, burada ilk konuşmasını yaptı.

Ekonomi alanında atacağı adımlara değinen Trump, kabine üyelerine rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek için ellerindeki geniş yetkileri kullanma talimatı vereceğini söyledi.

Avrupa borsalarında dün İtalya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD'deki yeni yönetimin alacağı kararlar yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Asya tarafında ise Trump'ın ilk açıklamalarında direkt Çin'i hedef alan tarife söyleminin bulunmaması bölge genelinde risk iştahını destekledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı konut satış istatistikleri

10.00 İngiltere, kasım ayı işsizlik oranı

13.00 Almanya, ocak ayı ZEW ekonomik güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı ZEW ekonomik güven endeksi