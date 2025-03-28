Dolar/TL'de son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0170 liradan, euro 41,0280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 38,0150 liradan, euro 41,0260 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 38,0110 lira, euronun satış fiyatı ise 41,1760 lira olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 20 Mart'taki ara toplantısına ilişkin özet yayımlandı. Özette, "Finansal varlık fiyatlarındaki oynaklığın azalmasına yönelik olarak alınan proaktif önlemlerin enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlaması amaçlanmaktadır " ifadesine yer verildi.

Ayrıca özette, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacağı da belirtildi.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta finans dünyasının önde gelen bankalarından uluslararası çapta hizmet veren İngiliz devi Barclays Bank PLC'nin yüzde 100'üne sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurumun kuruluşuna izin verdi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 37,9560'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 38,0170 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, şubat ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

10.00 İngiltere, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

10.00 İngiltere, 4. çeyrek cari işlemler dengesi

10.00 İngiltere, ocak ayı dış ticaret dengesi

10.00 İngiltere, şubat ayı perakende satışlar

10.00 Almanya, nisan ayı GfK tüketici güven endeksi

10.55 Almanya, mart ayı işsizlik oranı

13.00 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi

14.30 Türkiye, şubat aylık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, şubat ayı kişisel gelirler ve harcamalar

15.30 ABD, şubat ayı kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, mart ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi