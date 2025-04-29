Dolar/TL'de son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 38,4490 liradan, euro 43,8190 liradan güne başladı.

Serbest piyasada doalr 38,4470 liradan euro 43,8170 liradan alınıyor.

Dün günü doların satış fiyatı 38,4310 lira, euronun satış fiyatı ise 43,7110 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD ve ticaret partnerleri arasında devam eden tarife müzakerelerinden olumlu sonuçlar alınabileceği iyimserlikleriyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Altının ons fiyatı ise ABD tarifelerine ilişkin müzakere iyimserlikleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış adımlarının etkisiyle geri çekilmeyi sürdürürken, şu dakikalarda yüzde 1,1 düşüşle 3 bin 307 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yeni günde yüzde 0,8 azalışla 64,1 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Asya borsalarında ticaret savaşlarının derinleşmeyeceğine olan iyimserliklerin etkisiyle Çin hariç pozitif bir seyir izlenirken, Japonya'da tatil sebebiyle piyasalar kapalı olacak. Tarifelere ilişkin haber akışı yakından takip edilmeye devam ederken, Çin ve ABD tarafının görüşme olup olmadığına yönelik çelişkili ifadeleri yatırımcılar tarafından biraz riski karşılansa da tarafların ticari restleşmeyi sürdürmeyeceğine olan beklenti yükseliyor.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlenirken, ABD'nin tarifeler aracılığıyla başlattığı ticaret savaşlarının durulacağına ilişkin beklentiler ve ticari müzakere adımları bölgede risk iştahını artırıyor.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife müzakerelerinin sonucunca bir ticaret anlaşmasına varılacağına olan güven bölgede pay piyasalarını destekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici enflasyon beklentisi

16.00 ABD, şubat ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, nisan ayı New York Fed tüketici güven endeksi

17.00 ABD, mart ayı JOLTS açık iş sayısı

Japonya’da piyasalar kapalı olacak