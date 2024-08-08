Dolar/TL'de son durum: Güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 33,5350 liradan, euro 36,6690 liradan güne başladı.

Geçtiğimiz günlerde Türk lirası karşısında rekor kıran dolarda yüksek seyir devam ediyor.

Serbest piyasada 33,5330 liradan alınan dolar, 33,5350 liradan satılıyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33,43, en yüksek ise 33,55 seviyeleri test edildi.

36,6670 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 36,6690 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,4770 lira, euro'nun satış fiyatı ise 36,5550 lira olmuştu.

Dolar 6 Ağustos günü 33,6668 lira seviyesine çıkarak rekor kırmıştı.

GÖZLE ENFLASYON RAPORUNDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunu bugün açıklayacak. Yıl sonu enflasyon tahmininde değişiklik olmayacağı düşünülüyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın soru cevap bölümünde vereceği mesajlar da merakla bekleniyor.

ABD’den son gelen ekonomik verilerin resesyona işaret etmesiyle piyasalar hareketlendi. ABD’de iş gücü verilerinin beklentilerin altında kalması resesyon ihtimalini kuvvetlendirdi.

Goldman Sachs’ın ardından JP Morgan da ABD resesyon ihtimalinin arttığı görüşünü paylaştı. Bankanın Bruce Kasman’ın da aralarında olduğu ekonomistlerine göre ABD’de resesyon ihtimali yüzde 25’ten yüzde 35’e yükseldi. Ekonomistler, “ABD’den gelen haberler iş gücü talebinde beklenenden daha keskin bir zayıflamaya ve iş gücü kaybının erken sinyallerine işaret ediyor” dedi.