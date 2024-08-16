Dolar/TL'de son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 33,6960 liradan, euro 37,0160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 33,6940 liradan, euro 37,0140 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 33,6200 lira, euronun satış fiyatı ise 36,9880 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi sonrası dün açıklanan perakende satış verileri de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koydu.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, İngiltere ekonomisi nisan-haziran döneminde çeyreklik bazda yüzde 0,6 ile beklentilere paralel büyüme gösterdi.

Asya tarafında yeni günde pozitif bir seyir izlenirken, Çin Merkez Bankasının (PBoC) yeni kademeli finansal politikayı planlayacağı bildirildi.

TCMB'NİN ANKETİ AÇIKLANACAK

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, temmuz ayı perakende satışlar

10.00 Türkiye, haziran ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı TCMB piyasa katılımcıları anketi

10.00 Türkiye, haziran özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

10.00 Türkiye, haziran ayı hizmet üretici fiyat endeksi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, temmuz ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, temmuz ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, ağustos ayı Michigan tüketici güven endeksi