Dolar/TL'de tarihi rekor!

Dolar/TL 36,0015 liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte dünyada "ticaret savaşları" endişesi yaşanırken, dolar/TL ilk kez 36 lirayı aştı.

Euro/TL ise euro/dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle 36,93 seviyesinden işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA TRUMP DEPREMİ

Dünya genelinde devam eden enflasyon-resesyon ikilemi merkez bankalarının politika alanlarını kısıtlarken, tarifelerin enflasyonist baskıları yeniden canlandırabileceğine yönelik endişeler risk algısını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya yüzde 25, Çin’e yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması küresel piyasalarda satış baskısı oluşturuyor.

Analistler, Trump’ın ABD’nin önemli ticaret ortaklarına uygulayacağı tarifelerin uluslararası ticareti yavaşlatabileceğine dair kaygıları beslediği ifade ederek, bu durumun pay piyasası ve kripto para piyasası gibi görece riskli varlıklarda alımları azalttığını, yatırımcıları güvenli liman arayışına sevk ettiğine dikkati çekiyor.