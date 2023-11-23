Dolar/TL'de tarihi zirve: 29'a dayandı

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,9188'den çıkarak rekor kırdı. Dün yüzde 0,2 artışla günü 28,8525'ten kapatan dolar 09.15 sıralarında 28,8560 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, bugün piyasa açılışında 28,9188'e yükselerek son zamanların rekorunu kırdı.

İstanbul serbest piyasada saat 09.15 sıralarında dolar 28,8510 liradan, euro 31,4780 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada 28,8490 liradan, euro ise 31,4760 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 28,8340 lira, euronun satış fiyatı ise 31,3630 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

ABD ve Japonya'da Şükran Günü dolayısıyla piyasaların tatil olması dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden olurken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, ABD'de piyasaların yarın da yarım gün işlem göreceğini hatırlatarak, çalışanların bu nedenle izin alarak haftayı tamamlamış olabileceğini dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, dün ECB üyesi Joachim Nagel ECB'nin politika faizlerinin zirve noktasına çok yakın olduğunu ifade etti.

Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, Çin'in sıkıntılı durumdaki bazı gayrimenkul şirketlerine fonlama kanalını açabileceği beklentisi aşağı yönlü baskıları törpülüyor.

Analistler, bugünkü politika metninden alınacak sinyallerin önemine dikkati çekerek, buradaki yönlendirmelere göre piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini ifade etti.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 37,50 seviyesine çıkaracağını öngörüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ve ECB'nin toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 7.850 seviyelerinin destek, 8.060 ve 8.240 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.