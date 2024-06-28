Dolar/TL'de yeni rekor

Gün içinde 33.04350 seviyesini gören dolar/TL, rekor seviyesini yeniledi. Dün doların satış fiyatı 32,8850 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,2640 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,9690 liradan, Euro 35,2470 liradan güne başladı. Gün içinde 33.04350 seviyesine ulaşan dolar/TL, yeni rekor seviyesini gördü.

Serbest piyasada 32,9670 liradan alınan dolar, 32,9690 liradan satılıyor. 35,2450 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,2470 lira olarak belirlendi.

Dün (27 Haziran) doların satış fiyatı 32,8850 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,2640 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TEMKİNLİ

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, dün ABD'de yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edildi.

ABD'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak beklentiler doğrultusunda yüzde 1,4 artarken, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi. Mayısta yayımlanan tahminlerde, ülkenin yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Analistler, ülke ekonomisindeki büyüme hızının önceki çeyreğe göre yavaşladığına işaret eden verinin yatırımcıların bu yıl faiz indirimine dair beklentilerini güçlendirdiğini kaydederek, bugün açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

ABD'de yılın ilk çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye revize edildi.

Avrupa borsalarında ise dün Almanya hariç negatif bir seyir hakim olurken, bugün gözler İngiltere'de büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, bölge genelinde seçim belirsizliklerinin devam etmesiyle risk iştahının törpülendiğini ifade ederek, Fransa'da yapılacak parlamento seçimlerinin ilk turunun pazar günü gerçekleştirileceğini anımsattı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasındaki gevşeme hızının ne büyüklükte olacağına ilişkin sinyallerin aranmaya devam ettiğini aktaran analistler, ECB üylerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edildiğini kaydetti.

Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmeyi sürdürmesi dikkati çekiyor.

Dolar/yen paritesi, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 160,78 seviyesinden tamamlarken, bugün 161,28'i test ederek yaklaşık son 38 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Parite, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 161 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 09.00 İngiltere, 1.çeyrek büyüme

• 09.00 İngiltere, 1.çeyrek cari işlemler dengesi

• 10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret dengesi

• 10.00 Türkiye, mayıs ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

• 10.55 Almanya, haziran ayı işsizlik oranı

• 15.30 ABD, mayıs ayı kişisel gelir ve harcamalar

15.30 ABD, mayıs ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi