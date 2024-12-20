Dolar/TL'de yeni rekor: En yüksek seviyeyi gördü!

İstanbul serbest piyasada dolar 35,1540 liradan, Euro 36,4820 liradan güne başladı. 35 liranın üzerindeki seyrini sürdüren dolar/TL böylece tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Serbest piyasada 35,1520 liradan alınan dolar, 35,1540 liradan satılıyor. 36,4800 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,4820 lira olarak belirlendi.

Dün günü doların satış fiyatı 35,0790 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5890 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların oluşturmasından endişe edilen enflasyonist baskılar Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönünde fiyatlanıyor.

Bu durum, tahvil ve pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, dünya genelinde fonlama maliyetlerini de yükseltiyor.

Analistler, Fed'in önündeki zorlu dönemin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini aktararak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl boyunca sadece 2 faiz indiriminin öngörülmesinin risk algısını besleyen önemli unsurlardan olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin hala ekonomide soğumaya işaret etmediğine dikkati çeken analistler, bu sebeple yıl boyunca sadece 1 faiz indirimi yapılabileceği ihtimalinin de fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Fed'in politika faizini öngörülünden daha yavaş indirebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesi dolara olan talebi artırırken, dolar endeksi yükselişini 4. iş gününe taşıyarak 108,5 seviyesine ulaştı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsaları, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerinde "temkinli" hareket edeceğini açıklaması ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faizini yüzde 4,75'te sabit tutmasının ardından düşüşle kapandı.

BoE'den yapılan açıkalamada, yıllık enflasyonun kasımda yükseldiğine ve ülkede ekonomik büyümenin beklenenden daha zayıf kalabileceğine dikkati çekildi.

Öte yandan, İsveç Merkez Bankası (Riksbank) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2,50'ye çekti. Norveç Merkez Bankası (Norges) ise piyasaların beklentisi dahilinde politika faizini yüzde 4,50'de sabit bıraktı.

Bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin veriler yakından takip edilirken, Almanya'da bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yatırımcıların odağına yerleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, aralık ayı piyasa katılımcıları anketi

• 10.00 Türkiye, aralık ayı tüketici güven endeksi

• 10.00 Türkiye, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi

• 10.00 Almanya, kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

• 10.00 İngiltere, kasım ayı perakende satışlar

• 16.30 ABD, kasım ayı kişisel tüketim harcamaları

• 16.30 ABD, kasım ayı kişisel gelirler ve harcamalar

• 18.00 ABD, aralık ayı Michigan Üniversitesi tüketici beklentileri