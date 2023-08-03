Dolar/TL'de yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar/TL, dün önceki kapanışın hemen altında 26,9610'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27.49311 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 9.18 itibarıyla 26,97 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9700 liradan, Euro 29,5010 liradan güne başladı. Gün içerisinde tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL 27.49311 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar/TL, saat 9.18 itibarıyla 26,97 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 29,4990 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,5010 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9750 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,5160 lira olmuştu.

PİYASALAR ENFLASYON VERİLERİNİ BEKLİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrederken, yurt içinde bugün temmuz ayına ilişkin açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel ölçekte para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve endişeler, yatırımcı fiyatlamalarına yön veren temel faktör olmaya devam ediyor.

İş gücü piyasasına ilişkin verilerin etkileri yakından takip edilirken, Fed üyelerinden gelen açıklamalar da Fed'in atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri artırıyor.

ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 324 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Analistler, Fed'in ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu düşürmek için mücadele etmesine karşın istihdam piyasasının gücünü koruduğuna dikkati çekerek, açıklanan veri sonrasında bankanın sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre devam ettirebileceğine dair endişelerin pay piyasaları üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Fitch, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürmesi de piyasalardaki etkisini sürdürdü.

Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1, S&P 500 endeksi yüzde 1,4, Nasdaq endeksi yüzde 2,2 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de hafif düşüşle başladı.

AVRUPA’DA RESESYON ENDİŞESİ

Avrupa borsalarında da devam eden resesyon endişeleriyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

BoE politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,4 değer kaybetti.

Asya piyasalarında da negatif bir seyir izleniyor.

Çin'de Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,1 seviyesine yükseldi.

Analistler, hizmet sektöründeki iyileşmeye karşın Çin'de imalat sektöründe daralmanın sürdüğünü ve ülke ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 9,07 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise BoE faiz kararının yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.500 seviyesinin direnç, 7.200 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, temmuz ayı TÜFE ve ÜFE

• 10.55 Almanya, temmuz ayı hizmet ve bileşik PMI

• 11.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı hizmet ve bileşik PMI

• 11.30 İngiltere, temmuz ayı hizmet ve bileşik PMI

• 12.00 Euro Bölgesi, haziran ayı ÜFE

• 14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

• 17.00 ABD, haziran ayı fabrika siparişleri

• 17.00 ABD, temmuz ayı ISM hizmet PMI