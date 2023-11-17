Dolar/TL'de yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalış günü 28,6523'ten kapatmasının ardından bugün tarihi rekorunu yenileyerek 28,6990 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,6990 liradan, Euro 31,1480 liradan güne başladı. Dolar, söz konusu açılış seviyesi ile tarihi rekorunu yineledi.

Serbest piyasada 28,6970 liradan alınan dolar, 28,6990 liradan satılıyor. 31,1460 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 31,1480 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,6750 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 31,1460 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR YÖN ARAYIŞINDA

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler dünya genelinde açıklanacak yoğun veri takvimine çevrildi.

ABD'de dün açıklanan veriler iş gücü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterirken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için erken olduğuna yönelik yönlendirmeleri piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 231 bin ile 3 ayın en yüksek seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1 milyon 865 bin ile iki yılın zirvesine ulaştı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, sıkılaşan finansal koşulların bazı sektörlerde baskı yaratabileceğine işaret ederek, ekonomide yumuşak inişin mümkün olduğuna inandığını ancak bunun garanti olmadığını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise başka bir faiz artırımına ihtiyaç olup olmadığına karar vermediğini ifade ederek, yetkililerin karar vermek için zamanları olduğunu dile getirdi.

ABD ekonomisi için resesyon tahmin etmediğini aktaran Mester, ara politikasına yönelik konunun faiz oranını düşürmek olmadığını, meselenin kısıtlayıcı bir duruşta ne kadar süre kalınacağı ile ilgili olduğunu vurguladı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın yüzde 85 ihtimalle haziran ayında faiz indirimlerine başlayacağının tahmin edildiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından dolar endeksi güne yatay bir seyirle 104,4 seviyesinden başlarken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.985 dolarda bulunuyor.

Dün 76,7 doları test ederek yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesine inen Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 4,3 azalışla 77,5 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor. Analistler, talep konusundaki endişelerle birlikte, güçlü kalan arz ve artan rezervlerin söz konusu fiyatlamada etkili olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte ABD'de devam eden bilanço sezonunda hisse ve sektör bazlı oynaklıklar dikkati çekerken, ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri genelindeki kazanç tahminini düşürmesinin ardından yüzde 8'den fazla değer kaybıyla günü tamamladı. Ağ, bulut ve siber güvenlik çözümleri sunan şirket Cisco Systems'in hisseleri de bekleneden düşük karlılık nedeniyle yaklaşık yüzde 10 geriledi.

Öte yandan, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayımladı. Rapora göre, küresel borç tutarı bu yılın üçüncü çeyreğinde 307,4 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,07 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında ise dün Almanya hariç satış ağırlık bir seyir izlenirken, bugün dikkatler Euro Bölgesi'nin enflasyon verilerine çevrildi.

Dün Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun (ESRB) Frankfurt'ta düzenlenen toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'da şimdiye kadar tüm sistemik risklerin aynı anda gerçekleşmesini içeren en kötü senaryonun gerçekleşmesinden korunulduğunu söyledi.

Analistler, dünya genelinde enflasyonun yavaşladığını anımsatarak, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından piyasalarda oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Euro Bölgesi'nde TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,9 artış göstermesi bekleniyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,01 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,71 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Alibaba Grrup Holding'in hisse fiyatının yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmesiyle Asya piyasalarına Japonya hariç satıcılı bir seyir hakim oldu.

Çinli e-ticaret devi Alibaba, ABD çip ihracatı kısıtlamaları nedeniyle bulut grubunun tam bölünmesine yönelik planını iptal ettiğini duyurmasının ardından şirketin hisse fiyatında yüzde 10'a yakın düşüş görüldü.

Söz konusu düşüş 30 Ocak'tan bu yana en sert düşüş olurken, Alibaba hisselerindeki değer kaybı Çin'in yavaş ekonomik toparlanmasına ilişkin endişelerin sıcaklığını koruduğu bu dönemde pay piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Warren Buffett'ın Japonya'nın pay piyasalarına daha fazla yatırım yapabileceği yönündeki spekülasyonların artmasıyla, Nikkei endeksi bölgede pozitif ayrıştı.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeks yüzde 2,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

• 10.00 İngiltere, ekim ayı perakende satışlar

• 12.00 Euro Bölgesi, eylül ayı ödemeler dengesi

• 13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı TÜFE

• 16.30 ABD, ekim ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları