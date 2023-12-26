Dolar/TL'de yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü!

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 29,1550'den günü kapatmasının ardından bugün sabah saatlerinde 29.50430 seviyesini görerek rekorunu yeniledi. Dolar/TL daha sonra 29,3070 seviyesine çekildi.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,3070 liradan, Euro 32,3150 liradan güne başladı. Günü ilk işlem saatlerinde 29.50430'a ulaşan dolar/TL, rekorunu yenileyerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Serbest piyasada 29,3050 liradan alınan dolar, 29,3070 liradan satılıyor. 32,3130 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 32,3150 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,1900 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 32,0240 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA TATİL HAVASI DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle yön arayışı öne çıkarken, işlem hacimlerinin oldukça düşük seviyelerde kaldığı görülüyor.

Dün birçok borsada işlem gerçekleşmezken, bugün başta New York borsası olmak üzere bazı borsalarda işlemlere devam edilecek.

Analistler, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini kaydederek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

Analistler, enflasyon endişelerinin güç kaybetmesiyle tahvil talebinin öne çıktığını kaydederek, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü ve altın talebini desteklediğini ifade etti.

Buna göre, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yıl içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından senenin son haftasında yüzde 3,88 ile geçen yılki kapanış seviyesine paralel seyrediyor.

Geçen haftayı 2 bin 53 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 62 dolardan alıcı buluyor.

New York borsasında endeks vadeli kontratlar yeni günde sınırlı yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün olduğu gibi bugün de işlem gerçekleşmeyecek.

Asya pay piyasalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, analistler, piyasalarda likiditenin oldukça düşük seviyelerde olduğunu aktardı.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, aralık ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı

• 16.30 ABD, kasım ayı Chicago ulusal aktivite endeksi

• 17.00 ABD, ekim ayı konut fiyat endeksi

• 18.30 ABD, aralık ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi