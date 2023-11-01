Dolar/TL'de yüksek seyir devam ediyor
İstanbul serbest piyasada dolar 28,3200 liradan, euro 29,9510 liradan güne başladı. Dolar dün 28,4789 TL ile tarihi zirvesini görmüştü.
Kaynak: AA
Serbest piyasada 28,3180 liradan alınan dolar, 28,3200 liradan satılıyor.
29,9490 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29,9510 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,2950 lira, euro'nun satış fiyatı ise 30,0210 lira olmuştu.
Gün içerisinde yükselen dolar 28,4789 TL seviyesine çıkarak tarihi rekorunu kırmıştı.
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