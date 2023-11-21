Dolar/TL'de yüksek seyir devam ediyor

İstanbul serbest piyasada dolar 28,7600 liradan, euro 31,5030 liradan güne başladı.

Dolar ve euro fiyatlarında haftanın ikinci işlem gününde de yüksek seyir devam ediyor.

Serbest piyasada 28,7580 liradan alınan dolar, 28,7600 liradan satılıyor.

Yüzde 0.28'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. 31,5010 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 31,5030 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,7640 lira, euro'nun satış fiyatı ise 31,4130 lira olmuştu.