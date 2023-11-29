Dolar/TL'de yüksek seyir devam ediyor

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9200 liradan, euro 31,8180 liradan güne başladı. Dolar kuru dün 28,9385 TL ile tarihi zirvesini görmüştü.

Dolar/TL dün, yaklaşık üç aydır devam eden günlük sınırlı yükseliş eğilimine devam ederek yeni tarihi zirve olan 28,9385’e kadar yükseldi.

Döviz kurları haftanın üçüncü gününe de yüksek başladı. Dolar/TL tarihi rekorunun sınırında seyrediyor.

Serbest piyasada 28,9180 liradan alınan dolar, 28,9200 liradan satılıyor. 31,8160 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 31,8180 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 28,9210 lira, avronun satış fiyatı ise 31,7510 lira olmuştu.