Dolar/TL'de yüksek seyir: Rekor seviyeyi test etti

İstanbul serbest piyasada dolar 30,3250 liradan, euro 32,8720 liradan güne başladı. Dolar gün içerisinde kısa süreliğine 30,6496 TL'ye çıkarak rekor seviyesini test etti.

Döviz kurlarındaki yüksek seyir devam ediyor.

Serbest piyasada 30,3230 liradan alınan dolar, 30,3250 liradan satılıyor. 32,8700 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 32,8720 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,2800 lira, euro'nun satış fiyatı ise 32,8660 lira olmuştu.

Öte yandan dolar gün içerisinde kısa süreliğine, en yüksek 30,6496 TL'yi gördü. Kur böylece tarihi zirvesini test etmiş oldu.