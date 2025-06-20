Dolar/TL'de yükseliş

İstanbul serbest piyasada dolar 39,6490 liradan, Euro 45,7710 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 39,6470 liradan alınan dolar, 39,6490 liradan satılıyor. 45,7690 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 45,7710 lira olarak belirlendi.

Dün (19 Haziran) doların satış fiyatı 39,5660, Euro'nun satış fiyatı ise 45,5430 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA TEDİRGİNLİK SÜRÜYOR

Orta Doğu'da süren gerilim küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahale edebileceğine yönelik endişeler piyasanın yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında politika faizini değiştirmedi. Ancak revize edilen projeksiyonlarda Bankanın yıl sonu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon beklentisini yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e çıkarması, büyüme tahminini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e indirmesi dikkati çekti. Ayrıca Fed yıl sonu için faiz tahminini yüzde 3,9 olarak korudu.

İsrail ile İran arasındaki tansiyonun yükseldiği 13 Haziran'da 76,3 dolar çıkarak şubattan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,9 düşüşle 75,8 dolarda işlem görüyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla 98,7 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 98,6'da seyrediyor.

ABD'de piyasalar, dün, köleliğin son verildiği güne atfen federal tatil ilan edilen "19 Haziran" (Juneteenth) dolayısıyla kapalı olurken, endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün satıcılı bir seyir öne çıkarken, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel yüzde 4,25'te sabit tuttu.

BoE'nin, karar metninde Orta Doğu'da şiddetlenen çatışmaların enerji fiyatlarını artırmasının enflasyonist baskıları canlandıracağına işaret edildi. Metinde, ABD'nin gümrük tarifelerinin ticaret politikalarında yarattığı belirsizliklerin devam ettiği, bu durumun da şirketleri ihtiyatlı davranmaya ittiğine dikkat çekildi.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi ekonomisinin yüksek tarifeler, ticaret politikası belirsizliği ve jeopolitik risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,12 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık başladı.

ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ POZİTİF SEYREDİYOR

Asya tarafında Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin, Haziran ayında gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi. Çin Merkez Bankası (PBoC) bir yıllık kredi faiz oranı yüzde 3 ve 5 yıllık faiz oranı yüzde 3,5'te sabit bıraktı.

Bölgede açıklanana verilere göre, Japonya'da çekirdek enflasyon mayısta beklentiyi aştı. Ülkede mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda tahminlere paralel olarak yüzde 3,5 artarken, çekirdek TÜFE yüzde 3,7 ile öngörülerin üzerinde artış kaydetti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) haziran ayındaki para politikası kurulu toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Tutanaklarda Japonya ekonomisinin genel olarak ılımlı bir toparlanma kaydetmiş olsa da, bazı alanlarda zayıflık belirtileri görüldüğü ifade edildi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 09.00 Almanya, mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi

• 09.00 İngiltere, mayıs ayı perakende satışlar

• 09.40 Japonya, BoJ Başkanı Ueda'nın konuşması

• 10.00 Türkiye, nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu

• 10.00 Türkiye, mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

• 10.00 Türkiye, haziran ayı tüketici güven endeksi

• 10.00 Türkiye, mayıs ayı konut fiyat endeksi

• 15.30 ABD, haziran ayı Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi

• 17.00 ABD, mayıs ayı öncü endeks

• 17.00 Euro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi