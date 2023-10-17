Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 27,8609'dan tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,9000, euro/TL bugün 29,4190 liradan işlem görüyor.

Dolar 27,9020 liradan, euro 29,4190 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,9000 liradan, euro ise 29,4170 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 27,8800 lira, euronun satış fiyatı ise 29,4040 lira olmuştu.

PİYASALARDA JEOPOLİTİK AZALMASI BEKLENTİSİ

Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımların olumlu sonuçlanabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlerken, ABD'de hızlanan bilanço sezonu yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, İsrail ziyaretinin ardından da Ürdün'e giderek, Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyuruldu.

Yeni günde emtia fiyatlarında düşüş eğilimi öne çıkarken, dünyanın en büyük bakır üreticilerinden Rio Tinto'nun 3. çeyrekte beklentileri aşan üretimi ve Çin ekonomisine yönelik endişelerin güçlü kalmasıyla bakırın libresi 3,5185'le 4 Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.915 dolardan işlem görürken, analistler, merkez bankalarından gelen güvercin sinyallerin satış baskısını sınırladığını bildirdi. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0,9 gerilemesinin ardından bugün de yüzde 0,6 değer kaybederek 88,7 dolarda dengelendi.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, dün yaptığı açıklamada, gerekmesi halinde bankanın ek önlemler almaktan çekinmeyeceğini belirtirken, analistler, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının ECB'nin enflasyonla mücadelesini zorlaştırdığını hatırlattı.

AĞUSTOS AYI KONUT FİYATLARI AÇIKLANACAK

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Almanya ve Avro Bölgesi, ekim ayı ZEW beklenti endeksleri

14.30 Türkiye, ağustos ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, eylül ayı perakende satışlar

16.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı