Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 29,3450 liradan, avro 32,4090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,3430 liradan alınan dolar, 29,3450 liradan satılıyor. 32,4070 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 32,4090 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,3410 lira, euro'nun satış fiyatı ise 32,3430 lira olmuştu.
Dolar/TL, dün sabah saatlerinde 29,50430 seviyesini görerek tarihi zirvesini yenilemişti. Dolar/TL daha sonra 29,3070 seviyesine çekilmişti.
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