Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üstünde 32,2683'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2690 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2690 liradan, euro 34,6630 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,2670 liradan alınan dolar, 32,2690 liradan satılıyor. 34,6610 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,6630 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,2640 lira, euronun satış fiyatı ise 34,7650 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TEMKİNLİ SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması yön arayışını öne çıkarıyor.

ABD'de bu hafta veri takviminin zayıf seyretmesi ve sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu koruması yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili oluyor.

Avrupa borsalarında dün de pozitif bir seyir izlenirken, yarın İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Asya'da ise pay piyasaları Güney Kore hariç negatif bir seyir izlerken, bölgede gelecek hafta açıklanması beklenen büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesinde risk iştahının gerilediği görülüyor.

YURT İÇİNDE DURUM NE?

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar TL varlıklara ilgiyi artırmaya devam ederken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına geriledi. Türkiye'nin CDS'i şu sıralarda 279,33 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, söz konusu harekette, basında yer alan, Türkiye'nin yurt dışı swap kanallarını açmak için adımlar attığına yönelik haber akışının etkili olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya’da sanayi üretimi, ABD’de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 100.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

17.00 ABD, mart ayı, toptan eşya stokları

17.30 Türkiye, nisan ayı hazine nakit dengesi