Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,2506'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2830 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2690 liradan, euro 34,7480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 32,2670 liradan, euro ise 34,7460 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 32,2600 lira, euronun satış fiyatı ise 34,6990 lira olmuştu.

YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON RAPORU'NDA

Bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumundan alınacak sinyallere çevrilirken, hem sunum hem de Karahan'ın soru-cevap kısmındaki yönlendirmelerinin yurt içinde varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, ABD’de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 100.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Türkiye, TCMB'nin Enflasyon Raporu

14.00 İngiltere, BoE'nin Faiz Kararı

14.30 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'nin konuşması

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları