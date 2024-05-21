Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2079'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2250 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2260 liradan, euro 34,9950 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,2240 liradan alınan dolar, 32,2260 liradan satılıyor. 34,9930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9950 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,2010 lira, euronun satış fiyatı ise 35.0080 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlerken, bugün de banka yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkililerinin söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,5 olurken, dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 104,6 seviyesinden günü tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyir izliyor.

Avrupa borsalarında ise dün İtalya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün ECB Başkanı Lagarde'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ECB'nin haziranda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın bu yıl toplamda 25'er baz puandan 3 kez faiz indirimi gerçekleştireceğinin fiyatlandığını bildirdi.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Gündeme ilişkin dün değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Gelecek sene enflasyonu yüzde 14'e, bir sonraki sene de tek haneye düşürmek için maliye, para ve gelirler politikasında geri adım atmayacağız" dedi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, nisan ayı ÜFE

11.00 Avro Bölgesi, mart ayı cari işlemler dengesi

11.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı dış ticaret dengesi