Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,1867'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1876 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 35,1170 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2080 liradan, euro 35,1170 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,2060 liradan alınan dolar, 32,2080 liradan satılıyor. 35,1150 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,1170 lira olarak belirlendi.

Dün, doların satış fiyatı 32,1950 lira, euronun satış fiyatı ise 35,0170 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişleten ve ülke ekonomisinin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün de yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Analistler, söz konusu verinin ardından Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinden Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Öte yandan, dün dolar endeksi yüzde 0,6 azalışla günü 104 seviyesinden tamamladı. Endeks şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,1'de seyrediyor.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak işsizlik verilerine çevrildi.

Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, bugün 1,0920'ye çıkarak, 21 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini test etti. Parite şu sıralarda 1,0910'dan işlem görüyor.

Asya pay piyasalarında ise negatif bir seyir öne çıkarken, analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yaklaşık bir ay önce döviz piyasasına müdahale ettiğini düşündüklerini ifade ederek ilk kez resmi bir ağızdan müdahalenin gerçekleştiğinin teyidinin alındığını söyledi.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024’ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşmeyle 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, mayıs ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, mayıs ayı reel efektif döviz kuru

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, nisan ayı JOLTS açık iş sayısı