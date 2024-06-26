Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,9890 liradan, euro ise 35,3030 liradan güne başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 32,9890 liradan, euro 35,3030 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,9870 liradan alınan dolar, 32,9890 liradan satılıyor.
35,3010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,3030 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,9460 lira, euronun satış fiyatı ise 35,2240 lira olmuştu.