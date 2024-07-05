Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,5800'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,6590 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 35,3820 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,6580 liradan, euro 35,3820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 32,6560 liradan, euro ise 35,3800 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 32,5740 lira, euronun satış fiyatı ise 35,1960 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalar, dünya genelinde yoğunlaşan seçim takvimi ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin bir süredir devam eden belirsizlikler yavaş yavaş azalsa da, henüz fiyatlamalar yol haritasına ilişkin net bir görüntü sunmuyor.

Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven son açıklanan verilerden alınan sinyallerle güçlenirken buna karşın iş gücü piyasasının hala oldukça sıcak kalmayı sürdürmesi soru işaretlerinin azalmasına engel oluyor.

Bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin söz konusu endişeleri rahatlatabileceği tahmin edilirken, tarım dışı istihdamın geçen ay 190 bin kişi artmış olduğu öngörülüyor.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir hakim olurken, İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.

Asya pay piyasalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya'da Nikkei endeksi 35 yılın zirvesini test etmesinin ardından güçlenen satış baskısıyla kazançlarını geri verdi.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışlar

15.30 ABD, haziran ayı tarım dışı istihdam

15.30 ABD, haziran ayı işsizlik oranı

15.30 ABD, haziran ayı ortalama saatlik kazançlar

17.30 Türkiye, haziran ayı hazine nakit dengesi

20.15 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması