Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,9840 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise, 35,7020 seviyesinde.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 32,8731'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 32,9840'dan işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,4 yükselişle 35,7020, sterlin/TL yüzde 0,4 primle 42,2640'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 105,1 seviyesinde bulunuyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarını vurgulamasının ardından varlık fiyatlamalarında karışık bir seyir izlenirken, Powell'ın açıklamaları bugün de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

ABD Senatosu'nda Fed'in Para Politikası Raporu'nu sunan Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmenin uygun olmayacağını belirtti.

Bu yılın ilk çeyreğine ait verilerin daha fazla güveni desteklemediğini aktaran Powell, "Ancak en son enflasyon verileri, mütevazı bir ilerleme daha gösterdi ve daha fazla iyi veri, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenimizi güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Analistler, bugün Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı konuşmadan alınacak mesajların yanı sıra yarın açıklanacak enflasyon verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 77'ye gerilerken kasımda faiz indirimine başlama ihtimali de yüzde 79 oldu. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 96 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 104 seviyelerinin destek, 106 ve 107'nin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.