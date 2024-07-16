Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,9969'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,0324 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0330 liradan, euro 35,9660 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 32,0310 liradan, euro 35,9640 liradan satılıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 33,0750 lira, euronun satış fiyatı ise 36,0410 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASADA TRUMP ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesine karşın, ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması ile ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği ihtimali yön bulmayı zorlaştırıyor.

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması hem başkanlık yarışındaki gidişatı hem de gelecek dönem ekonomi politikalarına yönelik beklentileri etkiledi.

Analistler, saldırının ABD'de daha fazla siyasi çekişmeye neden olma potansiyeli taşımasına karşın, Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdığını belirtti.

Avrupa borsalarında ise dün negatif bir seyir hakim olurken, söz konusu seyre lüks mal üreten şirketler ile yenilenebilir enerji sektöründeki şirketler öncülük etti.

Analistler, ABD'de Trump'ın başkan seçilmesi halinde uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizliklerin Avrupa'da risk algısının yükselmesine neden olduğunu bildirdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında yeni günde karışık bir seyir öne çıkarken, ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı dalgasının başlayabileceği ihtimali piyasalardaki tedirginliğin başlıca sebebi olarak görülüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, haziran ayı bütçe dengesi

12.00 Almanya, temmuz ayı ZEW ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı ZEW ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haziran ayı perakende satışlar