Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 33,0650 liradan, euro 35,7790 liradan güne başladı.
Kaynak: AA
Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 33,0650 liradan, euro 35,7790 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 33,0630 liradan alınan dolar, 33,0650 liradan satılıyor. 35,7770 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,7790 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 33,2010 lira, euronun satış fiyatı ise 35,7410 lira olmuştu.