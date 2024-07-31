Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 33,1290 liradan, euro 35,9050 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,1290 liradan, euro 35,9050 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,1270 liradan alınan dolar, 33,1290 liradan satılıyor.

35,9030 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,9050 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,0800 lira, euronun satış fiyatı ise 35,7220 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini sürpriz bir artırımla yüzde 0,25'e çıkardı.

ABD'de Fed'in faiz kararı, açıklanacak makroekonomik veriler ve bilançolarla haftanın ikinci yarısında piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.