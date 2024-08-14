Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 33,5510 liradan, euro 36,8770 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,5490 liradan, euro 36,8750 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 33,5420 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7890 lira olmuştu.

GÖZLER ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede ne kadar yol kat edildiği yatırımcıların başlıca sorularından olmaya devam ederken, güç kaybeden istihdam piyasası ve yavaşlamaya işaret eden enflasyon verileri risk iştahını olumlu etkiliyor.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerinin bölge ekonomisine ilişkin vereceği ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Asya tarafında yeni günde karışık bir seyir izlenirken, Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, gelecek ay parti başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 407 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 549 milyon dolarlık fazla oluşurken, Türkiye 8 ay sonra cari fazla verdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek büyüme

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)