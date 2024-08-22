Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9290 liradan, euro 37,9270 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,9270 liradan alınan dolar, 33,9290 liradan satılıyor.

37,9250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,9270 lira olarak belirlendi.

Dünkü doların satış fiyatı 33,9310 lira, euronun satış fiyatı ise 37,7390 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER JACKSON HOLE'E ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalar ise, bugün ABD başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi karışık bir seyir izliyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın sempozyumda yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydederek, bankanın dün yayınlanan toplantı tutanaklarında güvercin duruşun güç kazanmaya devam ettiğinin görüldüğünü dile getirdi.

Fed'in dün yayınladığı toplantı tutanakları, yetkililerin büyük çoğunluğunun, verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Yetkililerin birkaçı, enflasyondaki son gelişmelerin ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesi için makul bir gerekçe oluşturduğunu veya böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti." bilgisi verildi.

Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı.

Analistler, aşağı yönlü revizyonun işgücü piyasasının başlangıçta düşünülenden çok daha erken yumuşamaya başladığını gösterdiğini belirterek, Fed'in gelecek ay faiz oranlarını düşürmesi yönündeki beklentilerin arttığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,81'de, dolar endeksi de 101,1'de dengelendi.

Altının ons fiyatı yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2.502 dolardan, düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı da 0,2 azalışla 75,5 dolardan işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,72 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.