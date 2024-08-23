Dolar/TL güne nasıl başladı?
Dolar ve euro, güne hafif düşüşle başladı. Dolar, lira karşısında 34 TL sınırını zorlamaya devam ediyor. Euro ise 38 TL sınırında.
İstanbul serbest piyasada dolar 33,9629 TL'den, euro ise 37,8373 TL'den güne başladı.
Dün serbest piyasada 33,9270 liradan alınan dolar, 33,9290 liradan, 37,9250 liradan alınan euro ise se 37,9270 liradan satılıyordu.
Son kapanışta dolar 33,95 liradan, euro ise 37,85 liradan satılmıştı
Öte yandan küresel piyasalarda gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalara çevrildi.
Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, Fed'in eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında bulunuyor.
Para piyasasındaki fiyatlamalar Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü gösterirken, Powell'ın bugün yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.