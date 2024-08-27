Dolar/TL güne nasıl başladı?

Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0260 liradan, euro 37,9910 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 34,0240 liradan, euro 37,9890 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 34,0170 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0160 lira olmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri

14.00 Türkiye, ağustos ayı TCMB PPK toplantı özeti

16.00 ABD, haziran ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı New York Fed tüketici güven endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi