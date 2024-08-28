Dolar/TL güne nasıl başladı?

Döviz kurları güne yatay seyirde başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0480 liradan, euro 37,9340 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,0460 liradan alınan dolar, 34,0480 liradan satılıyor. 37,9320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,9340 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,0320 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0500 lira olmuştu.

Geçen haftayı dolar karşısında yüzde 0,9 kayıp ile kapatan TL, ay başından bu yana ise yüzde 2,6 değer yitirdi.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Fed yetkilileri konuya ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, bu durum dolar endeksinin yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.