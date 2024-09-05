Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0280 liradan, euro 37,8380 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 34,0260 liradan, euro ise 37,8360 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 34,0380 lira, euronun satış fiyatı ise 37,6970 lira olmuştu.

GÖZLER OVP'DE

Bugün, yurt içinde gözler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı Orta Vadeli Programa (OVP) çevrilirken, toplantıdan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarını etkileyebileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 ABD, ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM hizmet sektörü PMI