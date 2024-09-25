Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1250 liradan, euro 38,2430 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 34,1230 liradan, euro ise 38,2410 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 34,1110 lira, euronun satış fiyatı ise 38,0940 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından artan risk iştahı, resesyon endişesini besleyen veriler ve jeopolitik risklere karşın güçlü kalmaya devam ediyor.

ABD'de ekonomisinde enflasyona yönelik riskler yerini resesyon endişelerine bırakırken, ekonomik aktivite ve işgücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in kasım ve aralık ayında atacağı adımların boyutuna yönelik bilgi vermesi bekleniyor.

Analistler, imalat sanayinde daralmayı işaret eden veriler ve Ortadoğu'da genişleyen çatışmaların risk algısını beslemesine karşın Fed'in gevşeme döngüsüne başlamasıyla "yumuşak iniş" beklentilerinin güçlenmesinin risk iştahını desteklediğini söyledi.

ONS ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

4 işlem günü üst üste rekor kıran altının ons fiyatı, tarihi yüksek seviyesini 2.670,38 dolara çıkarırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2.658 dolar seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,3 artışla 74,5 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 74,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Asya tarafında yeni işlem gününde dün Çin Merkez Bankasının (PBoC) açıkladığı ekonomik teşviklerin etkisiyle Güney Kore hariç alıcılı bir seyir izleniyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı sektörel enflasyon beklentileri

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

17.00 ABD, ağustos ayı yeni konut satışları