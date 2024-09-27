Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1810 liradan,euvro 38,1980 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,1790 liradan euro is 38,1960 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 34,1510 lira, euronun satış fiyatı ise 38,1370 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bölgede ekonomik aktivitenin yavaşlayabileceği endişeleri varlığını koruyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gevşeme sürecinin hızı ve büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını korurken, ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin bankanın güvercin tavrını artırabileceği öngörülüyor.

Asya tarafında yeni işlem gününde Güney Kore hariç pozitif bir seyir hakim olurken, Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdüğünü bildirdi.

PBoC'den yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranlarının bugünden itibaren yüzde 0,5 oranında azaltılacağı belirtildi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, eylül ayı ekonomik güven endeksi

10.55 Almanya, eylül ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı tüketici güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı ekonomik güven endeksi

15.30 ABD, ağustos ayı kişisel gelirler ve harcamalar

15.30 ABD, ağustos ayı toptan eşya stokları

15.30 ABD, ağustos ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi