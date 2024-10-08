Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,2790 liradan, euro 37,6780 liradan güne başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2790 liradan, euro 37,6780 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2770 liradan alınan dolar, 34,2790 liradan satılıyor.
37,6760 liradan alınan euroun satış fiyatı ise 37,6780 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2570 lira, euroun satış fiyatı ise 37,6400 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla karışık bir seyir izleniyor.