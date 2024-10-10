Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,2500 liradan, euro İstanbul serbest piyasada dolar 34,2500 liradan, avro 37,6020 liradan güne başladı. Serbest piyasada 34,2480 liradan alınan dolar, 34,2500 liradan satılıyor. 37,6000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,6020 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 34,2400 lira, avronun satış fiyatı ise 37,5350 lira olmuştu.37,6020 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2500 liradan, euro 37,6020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2480 liradan alınan dolar, 34,2500 liradan satılıyor.
37,6000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,6020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2400 lira, euronun satış fiyatı ise 37,5350 lira olmuştu.
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KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİNDE
Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomisinin "yumuşak iniş" yapılabileceğini yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.
Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerden alınan iyimser sinyallerin risk iştahını beslediğini belirterek, bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.