Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2720 liradan, euro 37,3620 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 34,2700 liradan, euro 37,3600 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 34,2640 lira, euronun satış fiyatı ise 37,4200 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere ABD'de bu hafta açıklanacak verilerin ekonominin durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlaması açısından yakından takip edileceğini belirtti.

ALTININ ONS FİYATINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Altının ons fiyatı ise dün, günü yüzde 0,3 değer kaybıyla tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 643 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı İsrail'in İran'ın petrol tesislerine veya nükleer tesislerine saldırmayı planlamadığına yönelik haber akışı sonrası dün yüzde 4 düşüşle 75,4 dolardan kapanırken, bugün de yüzde 1,7 azalışla 74,1 dolar seviyelerinde bulunuyor.

AVRUPA BORSALARNDA RESESYON ENDİŞESİ

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bölge genelinde resesyon endişeleri güçlü kalmaya devam ediyor

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklenirken, bugün Fransa ve İspanya'da açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yakından takip ediliyor.

Analistler, bölge genelinde enflasyonun ECB'nin hedeflediği seviyeye gerileyeceğine olan güvenin arttığını kaydederek, ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin varlığını korumaya devam ettiğini söyledi.

ASYA BORSASINDA KARIŞIK SEYİR

Asya tarafında ise yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Çin ve Hong Kong piyasalarındaki satıcılı seyir dikkati çekiyor.

Çin Maliye Bakanının hafta sonu düzenlediği basın toplantısında, beklentileri karşılayan bir ekonomik teşvik açıklaması yapılmamasının ardından Çin ve Hong Kong'da yatırımcılar temkinli davranıyor.

YURT İÇİNDE DURUM

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,99 değer kaybederek 8.699,19 puandan tamamladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, ağustos ayı işsizlik oranı

11.00 Türkiye, eylül ayı bütçe dengesi

12.00 Almanya, ekim ayı Zew ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Zew ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, ekim ayı New York Fed İmalat Endeksi