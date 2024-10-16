Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,2260 liradan, euro 37,2950 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2260 liradan, euro 37,2950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2240 liradan alınan dolar, 34,2260 liradan satılıyor.
37,2930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,2950 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2400 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3860 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalar, Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından yarı iletken sektöründe başlayan satış baskısının genele yayılmasıyla negatif seyrediyor.