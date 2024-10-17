Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,1900 liradan, euro 37,2220 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,2050 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2710 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 34,1900 liradan, euro 37,2220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,1880 liradan alınan dolar, 34,1900 liradan satılıyor.
37,2200 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,2220 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2050 lira, euronun satış fiyatı ise 37,2710 lira olmuştu.